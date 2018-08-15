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Samsung вже готує новинку, яка переплюне фаблет Galaxy Note 10

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Samsung вже готує новинку, яка переплюне фаблет Galaxy Note 10
Samsung вже готує новинку, яка переплюне фаблет Galaxy Note 10 / Фото з вільних джерел

Цього року компанія Samsung вже не планує дивувати користувачів новими пристроями. Проте наступного року південнокорейський виробник запланував презентацію девайсу, який затьмарить його власні флагмани, але заплатити за нього доведеться не малі гроші.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Під час нещодавньої конференції з інвесторами очільник Samsung Electronics Ді Джей Кох розповів про плани компанії на наступний рік. Він ясно дав зрозуміти, що лінійки Galaxy S і Galaxy Note залишаться окремими продуктами. Це означає, що нас чекає Galaxy S10 в декількох варіаціях і Galaxy Note 10, але не тільки це.

Ді Джей Кох сказав, що компанія випустить продукт, який стане більш преміальним, ніж Galaxy Note 10. Вся справа в тому, що виробник планує випустити свій перший 5G-смартфон, і телефон, який гнеться, вже наступного року. Він буде випускатися окремо від лінійок S і Note, і можна припустити, що коштувати пристрій буде дорожче 1500 доларів.

Як виглядатиме Samsung Galaxy Note 10 – дивіться відео

 

Це цілком логічний крок. Якщо Samsung хоче представити щось дійсно нове та інноваційне, варто випустити окремий пристрій, який не злякає існуючих клієнтів високою ціною, але дозволить бажаючим доторкнутися до нового.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: 24 Канал
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