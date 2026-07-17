Тимчасовою повіреною у справах США в Україні призначена Сандра Аудкірк

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні була призначена Сандра Аудкірк. Вона понад 30 років представляє інтереси Штатів у різних країнах світу.

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Що відомо про Сандру Аудкірк?

З 2024 року Аудкірк працювала у Міністерстві оборони США. Там спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Маршалла, а потім стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021 – 2024 роках дипломатка також очолювала Американський інститут на Тайвані.

Працюючи у Вашингтоні, Сандра Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Вона займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз і запровадження економічних санкцій.

Раніше Аудкірк також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

За кордоном проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Нагадаємо, що попередня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію 27 червня. Вона виконувала обов'язки з травня 2025 року.

Девіс залишила посаду через завершення 30-річної дипломатичної кар'єри.