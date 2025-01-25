Президентка Молдови прибула до Києва у день народження Зеленського: яка мета візиту

Лідерка Молдови у суботу, 25 січня, приїхала до Києва із візитом на запрошення Володимира Зеленського. Зауважимо, що Мая Санду прибула до України у день народження президента.

Про це Санду повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише 24 Канал. Там вона опублікувала відео, у якому розповіла про свій візит.

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Санду приїхала до Києва

Президентка Молдови поширила відео з потяга, у якому сказала, що їде до української столиці із повідомленням про те, що Молдова продовжує підтримувати Україну.

"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", – заявила Санду.

Лідерка Молдови проінформувала, що впродовж візиту у неї запланована зустріч із Зеленським та іншими високопосадовцями у Києві. Вони будуть обговорювати питання безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів і те, як ми можемо допомогти один одному на шляху європейської інтеграції.

"Молдова залишиться добрим сусідом і другом України", – запевнила Санду.

На своїй сторінці в соцмережі Х (раніше твітер) президентка Молдови вже оприлюднила фото, коли прибула до столиці України.



Санду прибула до Києва / Фото президентки Молдови

Додамо, що у виданні Newsmaker вказали, що у Києві у Санду заплановані зустрічі з Зеленським, а також з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Там зазначили, що основними темами сьогоднішніх зустрічей та переговорів у Києві стануть співробітництво між Молдовою та Україною, у тому числі й у галузі європейської інтеграції, подальший розвиток інфраструктури двох країн, торгівля, регіональна безпека. Крім того, як уточнили в адміністрації президента, окремо Санду та Зеленський мають намір обговорити енергетичну кризу, спровоковану Росією.