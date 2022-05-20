Санітарний кордон з Росією має тривати хоча б кілька поколінь

Останнім часом все більше чую "хороших русскіх" , які бідкаються і сильно переживають через розрив стосунків і дружби з українцями.

Ці люди запитують: коли і як це можна зшити?

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І я теж переживаю

Щоб ці стосунки подовше не відновлювались.

Щоб санітарний кордон тривав хоча б кілька поколінь і дав відновитися перш за все нам.

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