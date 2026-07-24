Санкт-Петербург і Ленінградська область знову під ударом: лунають вибухи та чути звуки дронів

Дрони вночі 24 липня знову атакували друге за величиною російське місто Санкт-Петербург. Також чути звуки вибухів у Ленінградській області.

Попередньо, під ударом опинилися склади Wildberries. Також можливі перебої з мобільним інтернетом.

Що відомо про нові удари по Санкт-Петербурга та Ленобласті?

Про рух безпілотників в Ленінградській області та поблизу Петербурга повідомляють російські моніторингові ресурси. Крім того, на території самого Санкт-Петербурга оголосили загрозу БпЛА.

Ленінградська область під атакою дронів: дивіться відео

Губернатор регіону Олександр Дрозденко, зі свого, боку заявив про начебто збиття 33 безпілотників. І станом на 4:27, за його словами, бойова робота тривала.

Тим часом українські OSINT-канали Exilenova+ і Supernova+ опублікували відео атаки. На кадрах можна почути вибухи та звуки дронів – деякі літають. Також видно заграву та дим на місцях прильотів.

Жителі Санкт-Петербурга дуже емоційно реагують на удар. Зокрема, повідомляють, що трясуться не лише вікна, а і вони самі від страху. Крім того, один юзер переконую, що дрони пролетіли повз його будинок.

Дивіться відео потужного вибуху у Петербурзі

Що могли атакувати дрони?

Судячи з опублікованих кадрів, під ударом опинилися склади Wildberries. Розташовані вони в індустріальному парку "Уткіна (Качина) Заводь", що неподалік Свердловського міського поселення. Від Петербурга звідси приблизно 25 кілометрів.

За даними росЗМІ, це один із ключових хабів всього регіону. І звідси товари відправляють в інші регіони Росії.

Додамо, що у 2024 році на цих складах сталася масштабна пожежа. У результаті Wildberries змушеними були оперативно підшукати нові логістичні потужності. Тож компанія орендувала склади в інших районах Петербурга та Ленобласті.