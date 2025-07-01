Санкт-Петербург готується до потопу: дамбу закрили, вода піднялася майже на два метри

Санкт-Петербург ось-ось охопить масштабна повінь. Рівень води з зовнішньої сторони дамби вже сягнув майже двох метрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про загрозу повені у Санкт-Петербурзі

Нині у зовнішній частині Фінської затоки у Санкт-Петербурзі рівень води перевищив 180 сантиметрів. Влада намагається зробити все, аби запобігти затопленню міста.

Зокрема, нині у Петербурзі ухвалили рішення повністю закрити затвори дамби, перекривши доступ води з боку Фінської затоки. Рух суден за Кронштадтським корабельним фарватером припинено.

У Санкт-Петербурзі перекрили дамбу: дивіться відео

Циклон приніс місто сильний західний вітер, нехарактерний для літнього періоду. Через це виникла загроза повені. У Петербурзі пориви сягають 19 метрів за секунду, а в акваторії Невської губи – аж до 27 метрів за секунду. Висота хвиль місцями була 2,5 метра.

У Петербурзі бушує вода: дивіться відео

Відомо, що вода вже затопила навколишні міста. Найскладніше зараз у Сестрорецьку, де затопило місцевий парк. Також прогнозується зростання рівня води у Неві.

Вода сягнула навколишніх міст біля Петербурга / фото росЗМІ

Російські синоптики пишуть, що донині в історії Санкт-Петербурга такі погодні умови у липні були лише один раз. Це трапилося 160 років тому – 12 липня 1865 року.

Зауважимо, що за день до цього у Петербурзі скасували головний військово-морський парад. Рішення пов'язане із "заходами безпеки"