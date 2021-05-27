Став дибки: у Санкт-Петербурзі автобус врізався у стовп і повис над землею – відео

У Санкт-Петербурзі трапилась моторошна ДТП: автобус врізався у стовп. Після цього транспортний засіб буквально став дибки. Водія визволяли з пастки рятувальники.

Аварія сталась на Ленінському проспекті. Рейсовий автобус зіткнувся зі стовпом освітлення і повис над землею.

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Водія заблокувало в кабіні

Водій залишився заблокованим в кабіні, а пасажирів евакуйовували співробітники МНС. Не обійшлось і без постраждалих.



Травми отримали, окрім кермувальника, ще кондуктор та троє пасажирів. Трьох постраждалих госпіталізували у дуже важкому стані.

Дивіться вражаючі відео з місця ДТП / Відео з телеграм-каналів:

Наприкінці квітня у Росії сталось масштабне зіткнення кількох авто

Зазначимо, що 30 квітня смертельна автотроща сталась на дорозі Астрахань – Ставрополь. У ДТП потрапили одразу три транспортні засоби: легковик, мікроавтобус та вантажівка. У мікроавтобусі їхали діти. Загинули 5 осіб. Постраждалих доправили до лікарень кількох російських міст.