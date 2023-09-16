"Так виглядає пекло": у Санкт-Петербурзі вигорає до тла торговий центр

Росія продовжує дотримуватися правила: ані для без пожеж. У ніч на15 вересня естафету прийняв Санкт-Петербург. Там епічно горить місцевий торговий центр.

Вогонь завітав до торгового центру, який розташований у районі Купчино (на перехресті вулиці Бухарестської та проспекту Слави (хоча, яка у Росії взагалі може бути "слава"). Пожежники намагаються боротися з вогнем. Поки вони, за давньою російською традицією, демонструють лише "від'ємний успіх".

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Росіяни бідкаються у соцмережах, що "так виглядає пекло". Дивно, чому вони не можуть оцінити фаєр-шоу з нагоди п'ятниці. У мережі публікують кадри з місця інциденту.

У Санкт-Петербурзі горить торговий центр: дивіться відео з мережі

Схоже, що вогонь – набагато сильніший за російських пожежників. Він продовжує пожирати торговий центр. Станом на 01:34 полум'я охопило вже 1000 квадратних метрів. На місці інциденту працюють 40 рятувальників. Однак вогонь перемагає.

Вогонь охоплює все більшу площу: дивіться відео з мережі

Постраждалих, традиційно для Росії, "немає". Повідомляють, що пожежа розпочалася з ресторану, розташованого у будівлі.

Зауважте! Станом на 02:50 повідомили, що пожежу вдалося загасити!