Вранці 27 серпня у Петербурзі вибухнула автівка. У машині в той момент перебував російський підполковник, воєнний льотчик ВПС Росії.

Вибуховий пристрій спрацював, коли він від'їжджав від дому. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про інцидент?

У четвер, 27 серпня, близько 10:00 на Колпинському шосе в мікрорайоні Слов'янка Пушкінського району Петербурга вибухнув автомобіль. В машині перебували 53-річний військовослужбовець у званні підполковника та його дружина.

Водій завів двигун кросовера Geely та проїхав кілька метрів, а вже за мить пролунав вибух. Після того як приїхали оперативники, вони швидко зняли з машини номери.

Чоловік загинув на місці, жінка вижила і лежить у реанімації. Попередньо, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. За повідомленнями росЗМІ, подружжю відірвало ноги.

Вибух стався у мікрорайоні, в якому активно будували житло для військових. У 2010 році оглядати квартири приїжджав Путін. До 2012 року Міноборони належала майже третина житла, що будується в цьому районі.

Офіційної інформації про причини та обставини вибуху наразі немає.

Місце вибуху / Фото росЗМІ та Exilenova+

Нагадаємо, що у серпні під час бойового завдання в одній з африканських країн загинув російський пілот Дмитро Сердінов. Він був капітаном запасу повітряно-космічних сил Росії та входив до складу авіаційного загону приватної військової компанії "Вагнер". Також воєнний злочинець вів пропагандистський Z-канал.