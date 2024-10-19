У Санкт-Петербурзі пролунали вибухи через атаку дронів: в росіян зникло світло

У російському Санкт-Петербурзі вранці 19 жовтня лунали вибухи. РосЗМІ заявили, що місто атакували дрони.

Екстрені служби розповіли росЗМІ, що в Санкт-Петербурзі "збили безпілотник". Вибухи, за словами місцевих, лунали орієнтовно о 7:00 19 жовтня, пише 24 Канал.

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Санкт-Петербург атакували дрони

За наданою інформацією, БпЛА був збитий силами протиповітряної оборони. Загроз для населення немає,

– заявили російські пропагандисти.

Влада Росії чи місцевий губернатор про атаку дронів на Санкт-Перетербург не говорили.

Вибухи біля села Ленінградської області: дивіться відео

Водночас росіяни з Санкт-Петербурга розповіли, що в Виборзькому та Приморському районах міста зникла електрика.

У "Россеті Лененерго" росЗМІ розповіли, що сталося "технологічне порушення" на обладнанні 110 кіловат. Про пошкодження росіяни не говорили, проте на опублікованих відео чутно потужні вибухи.

В Санкт-Петербурзі тривожний ранок: дивіться відео

Частина Санкт-Петербургу без світла

Попри мовчання влади, росЗМІ розповіли, що звуки вибухів орієнтовно о 7:00 почули біля вулиці Парашютної. Згодом повідомили про те, що немає світла на "Ювілейному кварталі", Комендантському проспекті, вулиці Планерній, Маршала Новікова та Авіаконструкторів.

Частина Санкт-Петербургу без світла після вибухів: дивіться відео

Місцеві росіяни написали:

"почало блимати світло, пропало зображення в телевізорі, потім пролунали три "бавовни",

"щось гримнуло та зникла електрика",

"на пустирі стоїть гул".

Росіяни написали, що вибухи чутно навіть біля Орловського кар'єру. Представники керуючої компанії "Сервіс-квартал", яка обслуговує "Ювілейний квартал", сказали тільки про аварію, проте не уточнили причини зникнення електрики.

За даними росЗМІ, орієнтовно 300 будівель залишилися без електрики на декілька годин. Подекуди світло відновили через дві години, подекуди немає станом на 11:28 19 жовтня.

До речі, з українського Харкова до російського Санкт-Петербурга орієнтовно 1900 кілометрів.