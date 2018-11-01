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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Телеканал новин 24 Блоги Віталій Кулик
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Віталій Кулик

      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи

      680
      Список санкций от России – там люди, которые не имеют никакого интереса в России
      Список санкций от России – там люди, которые не имеют никакого интереса в России / Gdb.rferl.org

      Очевидно, что безграмотность составленного Россией списка санкций не напугает никого.

      Дмитрий Литвин прав! В санкционном списке Кремля куча ляпов. Да, правда: перепутали галериста Евгения Карася с лидером С14 Карасем, включили людей, которые не имеют вообще никакого интереса в России, а они и в Украине имущества не имеют, зато показательно забыли тех, кто делает деньги вместе с людьми "около Кремля"

      Читайте также: Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"

      Все эти ляпы – это признаки грядущего конца "империи". Россия еще может порычать, куснуть больно, даже убить, но с каждым днем ее активности будут напоминать постмодернистский бред.

      Немного не попали и внесли в список не того Карася
      Немного не попали, и внесли в список не того Карася

      Ниже привожу полный текст поста Дмитрия Литвина:

      "Перепутать Карасей (националиста и галериста), ошибиться в фамилии стратега президента, включить сына президента – Алексея, но не включить Игоря Кононенко, например, учесть в правительственном решении чисто бандитские "предъявы" по бизнесу и опубликовать это все с мелочным интересом, чтобы перебить медийный эффект от визита Меркель, – ну типично. 

      Это как забивать кувалдой части ракет при сборке, или выбросить флакон с химическим оружием в ящик с одеждой для бедных и бездомных. "Путинская" Россия как она есть".

      Читайте также: Список политиков Украины, которые не попали в санкционный список России

      Автор: Віталій Кулик
      Теги: Новини політики Новини України Санкції Росії проти України Санкції Новини Росії Публікації
      Джерело: Виталий Кулик
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