Це смерть економіки: що може зруйнувати нафтогазову жилу Росії

Санкції навряд допоможуть зупинити експорт російської нафти на зовнішній ринок. Цього можна досягти тільки ударами по компресорах нафтоперегонів та флотилії, яка її транспортує.

Та є ще інший метод, який взагалі призведе до краху російської економіки. Детальніше про нього у розмові з 24 Каналом розповів політолог Тарас Загородній.

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Як завдати разючого удару по нафтовій жилі Росії

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах обіцяє знизити ціну на нафту до 40 доларів – це і може стати "смертю" для російської економіки.

Трамп говорить вже не про "стелю", а про те, що готовий обвалити ціни на нафту. Коли на нафтовому ринку з'явиться багато пропозицій та знімуться обмеження,

– зазначив політолог.

Що стосується Дональда Трампа, "казочки" про те, що він у разі своєї перемоги забажає примиритися з диктатором Владіміром Путіним, розповідають якраз демократи.

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Хоча зараз, коли затримують допомогу, відбувається сточення української армії. Тобто її виснаження, щоб потім змусити сісти за стіл переговорів. Загородній наголосив, що це хитра позиція – на словах допомагати, а реально нічого не відбувається.

Маємо зважати на свої інтереси. "Довбати" туди, куди потрібно. Навіть якщо будуть крики, мовляв, "цього не треба робити". Лише так можна виграти війну,

– констатував Тарас Загородній.