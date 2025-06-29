США скасували санкції на розбудову АЕС "Пакш" за участі "Росатома", – МЗС Угорщини

США нібито скасувало санкції, які обмежували розбудову угорської АЕС "Пакш". Розширенням станції займається російська компанія "Росатом".

Обмеження були запроваджені під час президентства Джо Байдена. Про це пише 24 Канал з посиланням на Híradó.

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Що передбачали санкції проти розбудови АЕС

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, обмеження фактично заблокували продовження будівництва енергоблоків на єдиній атомній електростанції країни – АЕС "Пакш".

Одним із цих санкційних заходів вони прагнули зробити неможливим довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини,

– заявив глава МЗС Угорщини.

Сіярто привітав рішення чинної адміністрації США, заявивши, що з січня в Білому домі президент, який вважає Угорщину другом. Він зазначив, що зняття санкцій дозволить країні забезпечити себе виробництвом електроенергії до 2035 року.

За даними ЗМІ, у публічному доступі наразі відсутні деталі про конкретні санкційні обмеження, які були скасовані. Відомо, що розширення АЕС "Пакш" виконується за участі компанії "Росатом".

До слова, нещодавно Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій ЄС проти Росії, висловивши незгоду з планом Єврокомісії відмовитись від російських енергоносіїв. Тоді Петер Сіярто заявив, що Будапешт більше не має наміру підтримувати Україну, оскільки плани Брюсселя, на його думку, ставлять під загрозу енергетичну безпеку країни.