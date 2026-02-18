"Масований удар" по Лукашенку: білоруський опозиціонер вказав на цікаву деталь у нових санкціях

18 лютого Україна запровадила санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Київ робить чіткий сигнал Заходу, що не варто загравати з диктаторами.

Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що санкції проти Лукашенка – це "масований удар" по Лукашенку. Україна демонструє, що сприймає його як того, хто допомагає Росії у війні проти України. Також не варто забувати, що Лукашенко допомагав Росії незаконно переміщувати дітей з тимчасово окупованих територій.

Чіткий меседж від України

За словами Латушка, Україна дає сигнал, що не визнає Лукашенка за президента Білорусі. Це також вияв підтримки білоруського суспільства, яке чекає, коли самопроголошений президент позбудеться влади.

Інший сигнал йде на Захід. Україна демонструє країнам Заходу, що не варто загравати з диктаторами. З ними потрібно розмовляти через мову сили. Вони розуміють тільки цю мову,

– сказав Латушко.

Зверніть увагу! У 2025 році Росія розмістила ретранслятори біля кордону Білорусі з Україною. Це допомагає ворогу координувати атаки по північних та західних областях України.

Лукашенко не припинив допомагати Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз весь військово-промисловий комплекс Білорусі зосереджений на тому, аби підтримувати країну-агресорку.

Лукашенко минулого року заявляв про плани будівництва заводу з виробництва дронів. 100 тисяч одиниць на рік. Минулого тижня говорив на засіданні, що повністю забезпечить Білорусь снарядами до "Градів". Зрозуміло, що він буде з ними робити. Продаватиме Росії. Він ставить економіку на військові рейки, щоб заробляти на війні. Для нього гроші не пахнуть,

– зазначив Латушко.

Санкції проти Лукашенка