На перший погляд, може здатися, що це сильний санкційний крок, який матиме ефект тут і зараз. Проте оцінка санкційних механізмів, зазначених у рішенні РНБО, призводить до висновку, що ці обмеження Лукашенко як фізична особа навіть не відчує. То виходить, що рішення марне? Про це пише Ігор Тишкевич.

Читайте також П'ять підрядників Міноборони підживлюють режим Лукашенка: деталі резонансного розслідування

Україна підняла ставки?

Я б так не казав. Швидше за все, йдеться про політичний сигнал або політичну демонстрацію. Її можна сприймати як підняття ставок перед ймовірною появою окремого українсько-білоруського переговорного треку.

Суть того, що відбувається, полягає у процесах після можливого ​​замороження війни, в американському треку контактів з Лукашенком, появі польського та (скоро) литовського треків. Україні необхідний формат, у якому вона може виставляти власні вимоги і просувати свої інтереси.

Лукашенку також потрібна можливість виходу на співпрацю з Україною. Про це він і натякав, і прямо говорив неодноразово. Але розраховував "вирішити питання через голову Банкової".

Україна підняла ставки та, образно кажучи, запросила до розмови. Де говорити доведеться "від себе" та відповідати за свої слова.