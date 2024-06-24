У російських артистів та бізнесменів палатиме: хто потрапив у 14-й список санкцій ЄС

Вдень, 24 червня, Рада Євросоюзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти країни-агресорки. Цікаво, що крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб.

Відомо, що до списку санкцій потрапили відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на вороже ФСБ. Перелік оприлюднили у пресрелізі Ради Європейського союзу.

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Хто увійшов у 14-й пакет санкцій проти Росії

До списку потрапила відома російська співачка Поліна Гагаріна яка постійно виступає на пропагандистських "святах". Наприклад, як вказано у документі, на заходах "на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".

Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України,

– йдеться на офіційному сайті.

Також під санкціями й улюбленець Путіна, співак Shaman, справжнє ім'я якого Ярослав Дронов. Також у переліку можна побачити акторів Івана Охлобистіна та В'ячеслава Манучарова. Список поповнив і засновник News Media, якому належать російські пабліки Life, Mash, Shot, Арам Габрелянов.

Санкції зачепили й очільника організації "Інститут розвитку інтернету", яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана", Олексія Гореславського. Під санкціями тепер і колишня спортсменка та телеведуча, а нині депутат Московської міської думи, Марія Кисельова.

Санкції зачепили й бізнесменів

Під обмеженнями гендиректор компанії "Балтика" Таймураз Боллоєв. Відомо, що цю компанію Кремль після війни забрав у міжнародного концерну Carlsberg.

Серед великих компаній – найбільша судноплавна компанія Росії "Совкомфлот", пасажирська авіакомпанія "Уральські авіалінії" та вантажний авіаперевізник "Волга-Дніпро". Їхні власники теж потрапили під обмеження.

У списку й мільярдери Роман Троценко та Ігор Алтушкін, а також держсекретар "російсько-білоруської союзної освіти" Дмитро Мезенцев.

До списку потрапила навіть мати Кадирова

Згідно з оприлюдненими даними, під санкції потрапив й так званий "громадський фонд імені Кадирова" та мати голови Чечні Аймані Кадирова. Цей фонд здійснював освітні та мілітаристські програми для українських дітей та підлітків з метою відторгнення їх від України та їх рідних.

У списку можна також побачити командувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва, губернатора Орловської області Андрія Кличкова, голови Росмайна Вадима Яковенка, "Білоруського союзу молоді" та його першого секретаря ЦК Олександра Лук'янова, посла з особливих доручень МЗС Росії Родіона Мірошника.

У переліку й Руслан Перетятько та Андрій Коринець з "групи Каллісто". Вона включає офіцерів російської військової розвідки, які організовують фішингові кампанії з метою збереження конфіденційних даних у державних структурах, включаючи оборону та зовнішні зв’язки.

Ба більше, обмежувальні заходи накладені на Олександра Склянко і Миколу Чорних з "хакерської групи Армагеддон", яку підтримує російська ФСБ. Ця група здійснює різні кібератаки, що надають істотний вплив на уряди країн-членів ЄС і України.

Європейський союз також включив до списку санкцій двох діючих співробітників ФСБ в окупованому Криму і Севастополі та Міжнародний дитячий центр "Артек". Він знаходиться під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму.