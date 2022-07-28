Естонія заборонила візи для росіян на навчання

Естонський уряд обмежив право росіян та білорусів клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що необґрунтована війна росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність країни, негативно впливає і на безпеку Естонії та Європейського союзу.

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Тож він переконаний, що санкційний тиск на країну-агресорку потрібно продовжувати.

Необхідно продовжувати безперервний тиск на росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку,

– сказав Рейнсалу.

Естонія вводить обмеження для громадян росії та білорусі

Естонський уряд вирішив застосувати певні санкції до громадян росії та білорусі, зокрема обмежити можливості громадян росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії.

Крім цього, тепер громадяни росії чи білорусі зможуть реєструвати короткострокову роботу в Естонії лише за наявності візи, що видана Естонією. Ті ж громадяни, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу, тож не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопотають про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму,

– пояснив Рейнсалу.

росіян та білорусів поступово ізолюють і в міжнародному спорті

Напередодні міжнародна федерація настільного тенісу повідомила, що команди Федерації настільного тенісу росії та білорусі не допустять до фіналу командного ЧС-2022. Змагання відбудуться без них. На вердикт організації про відсторонення росіян і білорусів вплинула думка представників клубів, які брали участь у сезоні-2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи.

Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до росії та білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з країн-агресорок.

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