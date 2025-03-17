Чи можуть США силою примусити Росію до перемир'я: Сибіга дав вичерпну відповідь

Україна та США погодили ідею 30-денного перемир'я. Голова МЗС України Андрій Сибіга вважає, що у разі відмови Росії США можуть застосувати санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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США може вдатися до тиску проти росіян

Андрій Сибіга заявив, що зараз США активно працюють з Росією для отримання чіткої позиції з питань перемир'я. Як зазначає міністр, у випадку відмови, Україна може очікувати на посилення тиску з боку США.

Моя думка, що негативна відповідь, відмова російської сторони щодо цієї пропозиції презюмує можливість застосування необхідних елементів тиску на росіян задля досягнення миру,

– заявив Сибіга.

За словами голови МЗС, ключовими інструментами тиску є дипломатичні заходи, зокрема санкції, які можуть бути застосовані для досягнення бажаного результату.

До слова, у Сибіги також запитали, наскільки реалістичною є ідея про перемир'я. За його словами, він може чітко сказати, що українська та американська сторони готові до перемир'я. Дипломатично м'яч є на стороні Росії, а вже після погодження будуть подальші дії.