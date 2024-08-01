З Грузії до Росії продовжують надходити підсанкційні товари

Заборону продавати Росії товари подвійного призначення запровадили ще в 2022 році, хоча не всі дотримувалися обмежень. Зокрема, такою країною є Грузія.

Поки податкова служба звітує про виконання міжнародних санкцій, вантажі із Грузії продовжують надходити в Росію. Це відбувається як напряму, так і шляхом перетину двох-трьох державних кордонів.

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Грузія і торгівля з Росією

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2023 – 2024 роках Грузія експортувала до Росії, Вірменії, Азербайджану та Середньої Азії товарів подвійного призначення на 10,7 мільйона доларів.

У цьому напрямку значно зріс експорт супутникових GPS, відеокамер, процесорів чи "чіпів". Такі предмети російські військові використовують для виробництва зброї,

– пише грузинське видання.

Грузії з 2014 року існує перелік товарів військового і подвійного призначення, експорт і транзит яких вимагає дозволу Служби доходів і зборів країни. Так, з 2020 року із 649 поданих заявок на дозвіл на експорт схвалили тільки кожну десяту.

Попри заяви Служби про суворий контроль на кордоні, розслідування виявило нові схеми обходу санкцій. Наприклад, журналісти домовились про відправлення з Тбілісі до Самари дронів через транспортну компанію Kairos Logistics. Оператор надав "повну гарантію" доставки, зазначивши, що вже мав досвід роботи з "підсанкційними товарами".

Так само журналісти змогли "відправити" до Росії інтегральні схеми через фірму Cargo Rapido, зареєстровану в Грузії громадянином Росії, підкресливши, що "санкції її не турбують".