Прості росіяни вже відчувають вплив санкцій, – підприємець назвав критичну дату

Санкції, накладені на росію через збройну агресію проти України вже почали діяти. Згодом їхній влив на звичайних росіян буде посилюватися ще більше.

Таку думку 24 каналу висловив український підприємець та засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. За його словами, кінець осені та початок зими стануть критичними для середньостатистичного росіянина.

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Чому тиск санкцій посилиться восени

Підприємець пояснив, що в росії наразі вже зібрали врожай, а українські волонтерські групи працюють над тим, щоб паралізувати виробництво, логістику та дистриб'юцію країни-агресорки. Тобто в елеваторах буде борошно, але люди не зможуть його використовувати.

Це такий план, над яким працюють близько сотні груп, які намагаються знищити промисловість, що виробляє харчові продукти,

– відзначив Довгополий.

Він додав, що у звичайного росіянина є тільки два питання – "телевізор та холодильник". На перше ми вплинути не можемо, тому необхідно працювати над другим питанням.

"Ось це місія, ідеологія та фокус близько ста волонтерських груп, які намагаються бити по харчовій промисловості", – зауважив підприємець.

За його словами, більшість санкцій має повільний ефект, тому вони можуть почати діяти тільки через пів року. Отже, деякі з них почнуть діяти саме восени.

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росіян почнуть масово звільняти

Довгополий розповів, що з початку осені в росії також почнуться масові звільнення. Адже компанії могли зберігати заробітну плату співробітникам, але не отримували прибутку.

Компанії вже не мають можливості виплачувати (заробітну плату – 24 канал), тому будуть звільняти людей,

– наголосив підприємець.

На його думку, близько 10 – 20 тисяч людей будуть звільнені в росії у вересні, а на кінець осені цифра зросте до 150 – 170 тисяч. Компанії країни-агресорки вже відчувають падіння доходів й почали скорочувати заробітну плату працівникам. У деяких галузях це падіння становить від 35 до 45%.

У них буде дуже важка осінь,

– зауважив підприємець.

Він додав, що українцям теж буде складно восени, але ми воюємо та розуміємо, що нам легко не буде. На відміну від росіян, які думають, що їх "путін врятує".

Довгополий розповів про вплив санкцій на росіян: дивіться відео