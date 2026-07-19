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24 Канал Новини світу Новий удар по Путіну: чи посилять США санкції проти Росії 
19 липня, 21:21
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Новий удар по Путіну: чи посилять США санкції проти Росії 

Петро Синєокий

Вже було багато розмов про законопроєкт щодо санкцій проти Росії, співавтором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Його представили ще навесні 2025 року. Однак так і досі не ухвалили. Останнім часом всі знову заговорили про цей законопроєкт.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. На його думку, про цей законопроєкт знову згадали не через санкції проти Росії. Просто у такий спосіб намагалися "перебити" законопроєкт про нову допомогу для України та обмеження щодо РФ, який на початку червня пройшов через Палату представників.

В чому нюанс законопроєкту Грема?

Як вважає Рашкін, Трамп може бути зацікавленим в ухваленні цього законопроєкту, адже йому допоможуть повернути "митну дубинку". В лютому 2026 року Верховний суд США забрав у президента США можливість одноосібно вводити мита проти інших держав. 

Законопроєкт Грема фактично дозволить Трампу знову одноосібно запроваджувати мита. І це явно подобається президенту США.

При цьому законопроєкт б'є не лише по Індії та Китаю. Там є можливість запроваджувати мита проти європейських союзників України, які продовжують закуповувати скраплений газ або уран в Росії,
– зазначив Рашкін.

Рашкін розповів про законопроєкт Ліндсі Грема: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно сенатори презентували оновлений законопроєкт, який займався покійний Ліндсі Грем разом з демократом Річардом Блюменталем. Там пом'якшили низку пунктів. Зокрема тепер проти країн, які закуповують енергоресурси в РФ, можна буде запровадити 100% мита, а не 500%. І йдеться лише про топ-5 імпортерів. Однак винятки можуть встановити для країн, які вживають заходів для скорочення імпорту. У такий спосіб європейські союзники України уникнуть обмежень.

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