Військовий завод "Промтехнологія", що випускає снайперські гвинтівки та патрони під брендом ORSIS, почав постачати до російської армії патрони власного виробництва, зібрані з іноземними компонентами. Йдеться про високоточні американські та фінські кулі.

Завод "Промтехнологія" пов'язаний з російським олігархом. Про це пише The Insider.

Що відомо про іноземні снаряди?

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські снайпери використовують кулі виробництва країн НАТО, але ці свідчення стосувалися або патронів іноземної збірки, або "самокрутів", зібраних снайперами вручну". Проте, за даними медіа, на п'ятий рік повномасштабного вторгнення в Україну російський завод отримує фінські та американські кулі, щоб збирати з ними патрони для постачання снайперам армії країни-агресорки.

Попередні розслідування свідчили про те, що з березня 2022 року до лютого 2024 року в Росію завезли понад 10 мільйонів куль виробництва країн НАТО. Більшість з них належить до високоточних куль калібрів 338 Lapua Magnum та 375 CheyTac, призначених для стрільби на далекі дистанції.

Хоча їх кількості не вистачає для забезпечення військових на всіх ділянках фронту, загалом, ці імпортні кулі є важливими для російських снайперів.

Зверніть увагу! Компанія "Промтехнологія" була заснована російським олігархом Костянтином Ніколаєвим, який створював нове збройове підприємство за часів тодішнього куратора ВПК Дмитра Рогозіна та генерала ФСБ Сергія Бесіди.

Одночасно з виробництвом зброї в Росії та контрабандою боєприпасів з ЄС та США олігарх розвиває бізнес в Італії. Його тосканська виноробня не лише не заарештована, а й отримує субсидії із фондів Європейського союзу під час російської збройної агресії.

У квітні 2026 року один з російських пропагандистських каналів писав, що російські снайпери почали отримувати від Міністерства оборони патрони для снайперських гвинтівок ORSIS, що складаються з американських гільз Peterson та куль Hornady. Через кілька днів він розповів про кількість іноземних снарядів.

Патронів в описаній комплектації зараз вкрай мало. Наразі до снайперських гвинтівок 6В12 постачають боєприпаси з кулею Scenar (фінської компанії – 24 Канал) вагою 11.53 грам, порох "Ірбіс" 570, гільза з маркуванням Orsis,

– заявив пропагандист.

Таким чином, через недостатню кількість американських куль для постачання російської армії "Промтехнологія" для виробництва снайперських набоїв використовувала фінські.

Що відомо про обхід санкцій Росією?

ЗМІ зазначає, що є непрямі ознаки, які свідчать про те, що деякі з партій американських куль доставили до Росії через ЄС. Після серії публікацій медіа про масштабну контрабанду європейської зброї Федеральне агентство з акредитації припинило публікувати декларації з низки митних кодів.

Ці зміни ускладнили точний підрахунок зброї та боєприпасів, що завозять до Росії. Водночас численні публікації у соціальних мережах та профільних форумах підтверджують продовження нових постачань.

Нагадаємо, що голова Офісу Президента України Кирило Буданов на щорічній конференції YES розповів, що санкції цивілізованого світу впливають на економіку Росії, однак у Кремлі розраховують на їхнє швидке послаблення. За словами посадовця, деякі російські олігархи сподіваються знову вільно фінансувати воєнну машину, якщо європейці припустяться помилки.

Він наголосив, що санкційний тиск повинен залишатися непохитним. Буданов підкреслив, що західним партнерам критично важливо перекрити всі можливі шляхи для обходу обмежень агресором.