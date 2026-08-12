Їх недостатньо: політичний експерт проаналізував санкції, які США можуть ввести проти Росії

Ще 7 серпня американський Сенат схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Наступного місяця його розглядатимуть у Палаті представників. Але проблема в тому, що ці жорсткі санкції можуть так і не запровадити.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький. За його словами, найімовірніше, за законопроєкт проголосують у Палаті представників. Але далі можуть початися проблеми.

Що не так із цим законопроєктом?

За словами Городницького, в самому законопроєкті є перепони для того, щоб санкції проти Росії не були настільки потужними. Фактично все залежатиме від того, якою буде воля президента Трампа.

Багато хто критикує цей законопроєкт через те, що Трамп залишив собі дуже багато повноважень. І фактично він може бути недієвим. А нам з вами важливо, щоб санкції почали діяти з першого дня,

– зазначив Городницький.

В чому проблема із законопроєктом про "пекельні санкції" проти Росії: дивіться відео 24 Каналу

Трамп може просто почати погрожувати запровадити санкції проти країн, які купують російську нафту, але цього не робити. Він отримає звичайний важіль впливу, який зможе використати і в переговорному процесі.

Це ще раз підвищить авторитет самого Трампа, але фактично нічого не змінить. Загалом ми наразі залишаємося на тих самих позиціях, на яких були. Ніяких санкцій поки не вводять. Тому поки немає нічого кращого, ніж вводити прямі "санкції" по НПЗ та інших військових об'єктах,

– зауважив Городницький.

Додамо, в законопроєкті, який раніше просував покійний сенатор Ліндсі Грем, пропонують запровадити мита для країн, які продовжують активно купувати російські енергоносії. Зокрема це може вдарити по Китаю та Індії. Але також це може вдарити і по країнах ЄС. Цікаво, що саме президент США зможе запроваджувати мита на рівні до 100%.