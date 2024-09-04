США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції проти RT й хакерів

Сполучені Штати 4 вересня розширили санкції проти Росії. Так, цього разу у список потрапили ворожі пропагандисти та хакери.

Санкції торкнулися десяти фізичних та двох юридичних осіб, серед яких опинилася Маргарита Симоньян. Вона є головною редакторкою каналу RT.

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Санкції проти RT та RaHDit

Міністерство фінансів США офіційно звинуватив Росію у спробах вплинути на президентські вибори у США 2024 року через підконтрольні Кремлю ЗМІ та онлайн-платформи. Там вказали, що російські державні ЗМІ використовують різноманітні інструменти, такі як генеративні фейки та дезінформацію на основі штучного інтелекту.

Під американські санкції потрапили керівництво російського пропагандистського каналу RT та хакерське угруповання RaHDit.

RT використовував підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію,

– йдеться у повідомленні.

Під санкції США потрапили головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрей Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников та його підлегла Олена Афанасьєва.

Щодо прокремлівської хакерської групи RaHDit, то санкції запровадили проти Алексєя Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Александра Нєженцева. Це угрупування складається з чинних або колишніх спецслужбістів Росії.