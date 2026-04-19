Україна закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти
- Пані посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти, щоб обмежити фінансування, яке Росія використовує для атак на Україну.
- Дипломатка наголосила, що якщо Росії дозволити отримувати вигоду від дій Ірану, це може призвести до нових проблем у світі.
Пані посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти. Це потрібно, щоб не дозволяти Москві отримувати вигоду через дії Ірану.
Про це Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці у соцмережі Х.
Що написала Стефанішина стосовно російської нафти?
Пані посол України в США зазначила, що Росії не можна дозволяти отримувати прибуток від дій свого союзника Ірану.
Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для допомоги противникам США,
– написала Ольга Стефанішина.
Дипломатка підкреслила, що якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати.
"Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею"", – зауважила пані посол.
До речі, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив в етері 24 Каналу думку, що чим довше йтиме війна США проти Ірану – тим більше грошей на російській нафті заробить Володимир Путін. Експерт також підкреслив, що санкції США не матимуть абсолютно ніякого сенсу, бо саме американці спровокували конфлікт – блокування Ормузької протоки та дефіцит ресурсу в регіоні.
Як США знову пом'якшили санкції проти російської нафти?
Мінфін США 18 квітня продовжив ліцензію на купівлю російської нафти до 16 травня. Рішення ухвалили всупереч попереднім обіцянкам такого не робити.
США також продовжили дозвіл на діяльність сербської нафтової компанії NIS, яка підпадає під санкції через російських власників. Дозвіл діятиме до середини червня 2026 року, а мета цих заходів полягає у тому, щоб захистити внутрішній ринок від дефіциту нафтопродуктів та стрибків цін.
Водночас російський експорт нафти морем значно знижений через удари України по портовій інфраструктурі. Відновлення може тривати приблизно місяць, якщо не буде нових ударів.