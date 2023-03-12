Нові санкції проти Росії: на які обмеження Заходу слід звернути увагу

У МЗС України закликають ЄС посилювати санкційну політику проти Росії й готувати 11 пакет санкцій. Є ще достатньо велика низка галузей, де можна було б запровадити обмеження проти Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, було б наївно думати, що санкції можуть змусити Москву припинити війну проти України.

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Адже, як свідчить міжнародний досвід, обмеження у повному обсязі не спрацювали ні проти Північної Кореї, ні проти Ірану. Однак продовжувати санкційний тиск на Росію вкрай важливо.

"Ефект санкцій полягає не у тому, що вони дають якийсь абсолютний результат, а у послабленні економіки та військового потенціалу Росії", – пояснив Фесенко.

Санкційна тактика Заходу

За словами політолога, тактика санкцій у нинішній ситуації полягає у тому, що обмеження проти Росії поступово посилюються. Західні союзники України шукають слабкі місця або ті "шпарини", де Москва намагається обійти санкції. Саме у таких сферах і посилюється санкційний тиск.

Наприклад, ми бачили посилення санкцій наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Йдеться про обмеження у нафтовій та газовій сферах. Це саме ті галузі, де Росія отримує найбільше грошей,

– зазначив Фесенко.

Він наголосив, що запровадження цінової стелі на нафтопродукти вже призвело до дефіциту у російському бюджеті.

"Також з лютого 2023 року почала діяти повна заборона на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу", – додав політолог.

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Головне завдання – перекрити для Росії шляхи обходу санкцій

Як зазначив Фесенко, ще залишаються достатньо великі обсяги торгівлі з Росією. На думку політолога, у цьому плані також поступово будуть вводитися обмеження.

Однак найважливіше зараз – перекривати канали обходження санкцій для Росії. Адже Москва намагається організувати тіньовий експорт європейських та американських товарів, зокрема електронних компонентів,

– наголосив Фесенко.

Країна-агресор намагається купувати заборонені товари через посередників та треті країни. Захід прагне цьому протидіяти.

"Зараз водяться вторинні санкції не проти країн, а проти конкретних компаній, які торгують з Москвою. Такі санкції змусили цілу низку турецьких компаній припинити співпрацю з Росією", – пояснив політолог.

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Також якщо у 2022 році у Туреччині та Казахстані активно використовувалися російські платіжні картки "Мир", зараз це вже неможливо.

Проблема Китаю

Політолог наголосив, що зараз велику проблему становить Китай, який активно торгує з Росією. Хоча великі китайські компанії, які працюють на західних ринках, уникають співпраці з Москвою, щоб не потрапити під санкції з боку Заходу.

"Зараз увага США та інших західних країн буде зосереджена на китайських компаніях, які все ще торгують з Росією або через які Москва отримує заборонені товари, особливо військові компоненти", – сказав Фесенко.

Прогалина у санкціях

Фесенко вважає, що існує велика прогалина у санкціях, пов'язана з атомною енергетикою. Зокрема, потрібно вводити санкції проти "Росатому". Адже це велика російська компанія, яка розвиває атомну енергетику за межами Росії.

Проблема не у тому, що Росія на цьому заробляє. Таким чином Кремль створює мережу атомних загроз для інших країн. Як це працює, ми бачимо на прикладі Запорізької АЕС,

– сказав політолог.

Він припустив, що через вплив на АЕС росіяни можуть шантажувати Туреччину та керівництво країн Європи. Аби уникнути цього, потрібно ввести жорсткі обмеження проти "Росатому".

Санкції проти Росії: коротко