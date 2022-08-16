Канада заморозила російських активів і майна на майже 320 мільйонів доларів

У Канаді заблокували російські активи на суму приблизно 320 мільйонів доларів. Це відбулося у рамках економічних санкцій проти росії за порушення суверенітету України.

Канада регулярно отримує нову інформацію. Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції.

Зверніть увагу Україна отримає від Канади додаткових 450 мільйонів доларів кредиту

Санкції проти росії

За словами правоохоронців, з 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 мільйона канадських доларів у еквіваленті (понад 97 мільйона доларів США).

Також припинено транзакцій на 290,7 мільйона доларів (понад 225 мільйона доларів США), відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці додали, що дані постійно оновлюватимуть.

Які санкції Канада ввела проти росії: головні новини

Цивілізований світ сподівається, що росію вдасться приборкати санкціями. Поки бажаного результату вони не дають, хоча й варто визнати, що добряче б'ють по економіці.

Канада розширює ті обмеження проти росії, які вже існують у нафтовому, газовому та хімічному секторах, додавши до них промислове виробництво. Тепер канадським службам заборонили робити свій внесок у виробництво товарів, які виробляють ці сектори.

Нові санкції стосуються наземного й трубопровідного транспортування, виробництва металів. Також транспортного, комп'ютерного, електронного й електричного обладнання та машин.

Окрім цього, 2 серпня Канада розширила санкції проти росії за повномасштабний напад на Україну. Мовиться про персональні обмеження проти чиновників, а також організацій.

Канада наклала нові санкції щодо 43 військових чиновників і 17 організацій. Вони причетні до вторгнення в Україну та воєнних злочинів в Бучі.

Вас може зацікавити – Канада вирішила частково зняти санкції з росії: дивіться відео