"Не скасуємо жодних санкцій": керівництво ЄС запевнило Україну у непохитній підтримці

Керівники Європейського Союзу 16 жовтня запевнили президента України, що санкції проти Росії за жодних умов не послаблять. В ЄС наголосили, що обмеження діятимуть до повного припинення війни Москвою.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, відповідні коментарі пролунали перед засіданням Європейської ради у п'ятницю, 16 жовтня.

Що сказали в ЄС про підтримку України?

Заяви лідерів Євросоюзу з'явилися на тлі нещодавніх рішень керівництва США щодо можливого послаблення санкційного тиску на Росію та обмеження подальшої допомоги Україні. Зокрема, очільниця Єврокомісії категорично відкинула можливість використання так званої "дизельної угоди" як приводу для поступок агресору.

Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир’я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію,

– пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що поточні дії Москви вимагають виключно жорсткої та безкомпромісної реакції з боку міжнародної спільноти. Зокрема, посилення санкційного тиску.

Схожої позиції дотримується і президент Євроради Антоніу Кошта, який повністю виключив імовірність зменшення економічного чи політичного тиску на Москву.

Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я,

– заявив Кошта.

Керівництво блоку підсумувало, що будь-який перегляд обмежень можливий лише за умови повного припинення бойових дій країною-агресоркою.

Москва ігнорує будь-які мирні ініціативи

Наміри США послабити санкції проти так званого російського "тіньового флоту" викликали серйозну хвилю критики навіть серед американських законодавців. Зокрема, 12 сенаторів звернулися до Дональда Трампа з листом, у якому прямо назвали домовленості з Володимиром Путіним "зрадою народу України".

Як вже повідомлялося на нашому сайті, за підсумками зустрічі з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн Володимир Зеленський констатував повну відсутність сигналів від Росії щодо готовності завершити бойові дії. Український лідер зазначив, що після нічних ударів по енергетиці ворог завдав нових ударів по Харкову, Рівному та об'єктах у чотирьох регіонах країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Німеччини також відмовився послаблювати обмеження проти російської нафти після оголошення Вашингтоном дизельної угоди. У Берліні наголосили, що ринок повністю диверсифікував постачання сировини й продовжить наполягати на запровадженні нових санкційних пакетів.