Це не покарання: чому потрібні санкції проти російських олігархів

Євросоюз зможе продовжити санкції проти Росії. Угорщина відмовилася від вето, однак для цього з підсанкційного списку довелося виключити кількох осіб.

У розмові з 24 Каналом політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, як російські олігархи допомагають Кремлю та наскільки важливі санкції проти них.

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Навіщо санкції проти російських олігархів

Угорщина спочатку домагалася зняття санкцій із восьми осіб в обмін на свою підтримку продовження обмежень. Подейкують, що до цього переліку увійшов Михайло Фрідман. Однак у підсумку російський бізнесмен залишиться під санкціями.

Як зазначив Шейтельман, санкційні обмеження проти російських олігархів вводять з єдиною метою, щоб вони не могли надавати військово-дипломатичну допомогу Росії. Такі люди як Фрідман, гроші яких перебувають за кордоном, вкладають їх у підтримку путінського режиму. Куратори з фсб прямо кажуть їм, що оплачувати.

Є приклад, який викрили правоохоронці у Німеччині. Олексій Мордашов, який входить у топ 10 найбагатших людей Росії, оплатив провідному німецькому журналісту книгу, у якій повинні були вихваляти Владіміра Путіна,

– мовив політтехнолог.

За його словами, ці люди лобіювали інтереси Владіміра Путіна, тому, зокрема Фрідман, у першому ряду на зняття санкцій.

Нагадаємо! У квітні 2024 року Фрідман та його партнер Петро Авен перемогли після того, як Генеральний суд ЄС не виявив "достатньо обґрунтованих" причин введення санкцій. Суд зобов'язав скасувати обмеження проти олігархів, але на них все ще поширюються санкції після включення до оновленого списку ЄС.

До слова, європейський дипломат на умовах анонімності розповів, яких осіб Євросоюз виключив зі свого підсанкційного списку під тиском Угорщини. Йдеться про таких людей: сестра російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен В'ячеслав Моше Кантора, міністр спорту Росії Михаїл Дегтярьов та колишній керівник одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владімір Рашевський.