Санкції проти російського центробанку: що це означає для Росії

Україна продовжує чинити гідний опір російським окупантам. Водночас міжнародні партнери запроваджують все нові й нові санкції проти режиму Кремля. І цього разу вони вдарять по золотовалютним резервам країни-агресора.

Згідно з дописом громадської організації, поки Росія готувалася до виключення з міжнародної системи SWIFT та накопичувала валютні резерви. Проте у країн Заходу є інша стратегія.

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Кінець російської економіки

Нові санкційні обмеження заборонять російському центральному банку (аналог українського Нацбанку) використати золотовалютні резерви країни задля того, щоб Володимир Путін міг пом'якшити ефект від нових санкцій.

Йдеться про 630 мільярдів доларів у резервах. Ці кошти зберігаються закордоном:

майже вся, а точніше 440 мільярдів доларів, знаходиться на Заході,

доларів, знаходиться на Заході, ще 60 мільярдів доларів – у Китаї,

доларів – у Китаї, і лише 130 мільярдів зберігаються у Російській Федерації.

У Центрі протидії корупції додали, що російській економіці прийшов кінець, оскільки це значно краще ніж заборона SWIFT російським банкам. Крім того, останні обмеження можуть бути розширені.

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