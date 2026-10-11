Зеленський запровадив санкції проти 70 виробників російських ракет "Іскандер" і "Циркон"

Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти росіян, причетних до виробництва балістичних ракет. До першого санкційного списку увійшли 70 працівників підприємств російського оборонно-промислового комплексу та хімічної галузі.

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України.

Хто потрапив під санкції за виробництво російських ракет?

До першого санкційного списку внесли 70 громадян Росії, причетних до виробництва балістичних ракет "Іскандер-М" і "Циркон". Росія застосовує ці ракети для ударів по українських містах і громадах, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.

Л протягом тижня Росія вбила в Україні 153 людини та поранила ще 723. За цей час окупанти застосували близько 1450 керованих авіабомб, понад 1640 ударних безпілотників і 75 ракет різних типів, зокрема балістичних.

Санкції стосуються ключових працівників підприємств російського оборонно-промислового комплексу та хімічної галузі, які забезпечують виробничий цикл виготовлення ракет. Серед них – співробітники Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств "Радар ММС", "Граніт-Електрон", "Авіатек", "Метафракс Кемікалс", "Невинномиський Азот", "ВНІІР-Прогрес", "Машиностроітєль", "Авангард", а також науково-дослідних інститутів "Полюс" і "Субмікрон".

До переліку також увійшли працівники підприємств "Анозіт", "Алтай", "Азот", заводів "Салют", "Стріла", імені Свердлова та імені Морозова, а також Воскресенського агрегатного заводу.

Зазначені підприємства вже перебувають під українськими санкціями, а частина з них – також під обмеженнями США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади та Нової Зеландії. Україна планує працювати з партнерами над синхронізацією санкцій не лише проти підприємств, а й проти їхніх ключових співробітників.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що відповідальність за виробництво ракет має бути персональною.

Тепер ми вносимо до санкційного списку і їх, 70 ключових працівників ракетного ланцюга, від хімічних заводів, що постачають компоненти пального й вибухівки, до складальних цехів Воткінська,

– зазначив він.

Він додав, що кожен, хто виготовляє ракети для ударів по українських містах, має усвідомлювати наслідки своєї діяльності.

Україна запровадила санкції проти криптосервісів і мережі A7

Другий санкційний пакет стосується осіб і компаній, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження. До нього увійшли 28 фізичних і 27 юридичних осіб.

Серед них – оператори криптовалютних бірж, сервіси обміну криптовалют, а також їхні керівники та власники. Санкції також застосували до керівників і власників компаній, пов'язаних із тіньовою банківською мережею A7, яка публічно пропонує інструменти для обходу фінансових санкцій.

Раніше обмеження проти мережі A7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Ще одним рішенням обмеження запровадили проти 10 фізичних і 21 юридичної особи, а також двох морських суден. За даними української сторони, вони діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України та сприяють фінансуванню російської агресії.

Санкції стосуються, зокрема, колаборантів, які співпрацюють з окупаційною владою, а також підприємств, що надають послуги інтернету й телебачення, проводять геологічну розвідку, виробляють електроніку та металеву продукцію на захоплених територіях.

Українська сторона зазначає, що ці суб'єкти допомагають Росії розкрадати природні ресурси України та поширювати російську пропаганду.

Нагадаємо, західні обмеження наразі охоплюють лише 50 відсотків компаній, чиї компоненти Росія використовує для виготовлення своєї зброї. Україна вимагає від партнерів повністю перекрити цей канал постачання.