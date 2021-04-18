Потужні санкції проти Росії, Путін втратив Україну та 7 років війни на сході: блоги тижня

Кремль продовжує стягувати до кордону з Україною та на окуповані території своїх військових. Дмитро Козак погрожує Україні. США ввели потужні санкції проти Росії, але це ще не кінець. Такими були основні теми блогів цього тижня.

Сайт 24 каналу зібрав п'ять блогів, які читали цього тижня найбільше.

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Росія стягує війська

Кремль продовжує демонстративне розгортання військ біля наших кордонів. Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що Путін обрав тактику шантажу. Цими діями Москва хоче продемонструвати Заходу, що Україна знаходиться в сфері впливу Росії і вони готові до силового втручання, щоб забезпечити собі лояльність влади в Києві.

З огляду на, що чисельність ЗСУ понад 200 тисяч осіб, плюс до 200 тисяч оперативний резерв, Росія не має на даний момент переважної переваги. Україна має сили для стримування ймовірного російського наступу,

– наголошує Бутусов.

На світовій арені Київ має значні переваги над ворогом, дії Путіна вперше викликали осуд всіх основних гравців.

За словами Юрія Бутусова, країни Заходу не будуть замість нас воювати, але вони допоможуть нам воювати і нанести Путіну додаткові економічні та політичні втрати.

Більше відповідей на головні питання щодо ескалації війни – читайте у блозі Юрія Бутусова.

Сценарії дій Росії щодо загострення ситуації

Заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак під час переговорів у нормандському форматі пригрозив, що якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі, це буде початком кінця України.

Володимир Фесенко вважає, що такі висловлювання путінського посіпаки – наслідок провалу переговорів по Донбасу. А відмова України приймати умови Кремля стала тригером для стягування військової техніки до кордонів.

За оцінками політолога, Росія може реалізувати 2 варіанти дій проти України:

демонстрація сил біля кордону з метою залякування;

військове вторгнення під прапорами сепаратистів.

Рекомендуємо прочитати повний текст блогу Володимира Фесенка.

"Геть від Москви! Дайош Європу!"

Росія знову брязкає зброєю біля українських кордонів. Підтверджуючи правоту всіх тих, хто останні сім років твердив про недоговороздатність Кремля. Москва знову доводить Україні безглуздість спроб домовитися з самою собою.

Павло Казарін вважає, що сім років тому Москва сама вибудувала стіни, які просто не залишають українським елітам вибору. Якщо при п'ятому президентові хтось міг заспокоювати себе тим, що новий курс – всього лише ексцес глави держави. Але тепер президент змінився, а курс залишився незмінним. Україна бачить в обличчі Росії лише ворога.

В той момент Росія стала головним архітектором нової України. Позбавила нас від непотрібних суперечок. Знищила електоральний баланс між Заходом і Сходом. Змусила проводити інвентаризацію історичного багажу,

– вважає журналіст Казарін.

Колись недостатньо сформована країна раптово отримала точку консенсусу. Яка об'єднала не лише активну меншість, але і політичні еліти. Кремль – ворог. "Русскій мір" – це загроза. Єдиний вихід – це дрейф на Захід. Сім років тому в України з'явилися нові прапори, символи та перевірочні питання.

США ввели санкції проти Росії

Відносини Росії давно переживають не найкращі часи. Після санкції, які ввів президент США Джозеф Байден 15 квітня проти Росії можуть ще більше поглибити цю кризу. Їх запровадили через втручання країни у вибори США у 2020 році.

Однією із важливих вимог санкцій є заборона фінансовим установам США купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.

Ніхто не буде купувати новий російський борг. Крім самих росіян. Таким чином, США захищає своїх власних громадян, які вже інвестували в борги Росії,

– наголошує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Більше про наслідки від санкції США, нові проблеми Росії та користь для України – читайте у блозі Сергія Фурси.

Сім років війни на Донбасі

13 квітня минуло сім років з того дня, як під час військових дій на Донбасі була пролита перша кров.

На околицях українського міста Слов'янськ Гіркін та його співучасники напали із засідки на групу українських офіцерів, яка пересувалася на двох автомобілях і мала наказ "не відповідати на провокації". Під автоматним вогнем від рук сепаратистів загинув український офіцер Геннадій Біліченко, який і став першою жертвою війни.

Війна досі не завершилась, але Кремль знову погрожує вторгненням. Весь світ задається питанням, чи нападе Путін цього разу відкрито та у повну силу.

Про день, коли почалася війна та ймовірний наступ Росії – читайте у блозі Надзвичайного і Повноважного посла України в Австрії Олександра Щерби.