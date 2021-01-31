Санкції – варварський грабіж, що унеможливлює примирення, – китайські акціонери "Мотор Січі"

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ" – варварський грабіж і грубе порушення їх законних прав. Китайський акціонер "Мотор Січ" має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, зокрема міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Джерело: "Мотор Січ"

Про це йдеться в офіційній заяві Skyrizon, яку опублікували в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Після вступу в силу санкцій, компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена ​​своїх законних прав та змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією "Мотор Січ", що спричинить величезні непоправні збитки. Зі сторони держави Україна такі дії – це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі,

– заявили в Skyrizon.

Та додали, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини введення даних санкцій, тому "є підстави вважати, що це навмисні дії держави Україна, з метою перешкоджання інвестицій компанії Skyrizon в українську компанію "Мотор Січ" і недопущення реалізації проєкту міжнародної співпраці". А також є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, від 14 січня 2021 року про включення компанії Skyrizon в список військових кінцевих користувачів (MEU)".

У документі описана повна хронологія спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з державою Україна в надії миролюбно дозволити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року, Skyrizon була змушена вжити ряд юридичних дій "в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу зі сторони держави Україна". 9 грудня 2020 року, після того "як множинні добросовісні переговори зазнали невдачі", Skyrizon початку міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ, Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", які володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Держава Україна відмовилося від результатів попередніх переговорів і повністю виключило будь-яку можливість примирення між двома сторонами", – сказано в заяві китайського акціонера "Мотор Січ"

У Skyrizon обурені заявою голови українського МЗС Дмитра Кулеби. "Така брехня та іронія не може не викликати обурення у всьому світі, – заявили в Skyrizon. – Санкції проти компанії – це помилкові та дурні дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити та без того похитнулася економіку України, зробити ще більш нещасною життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями та занепадом добробуту. Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покриваються злочинці, все це призводить до презирства з боку всієї світової громадськості".

У підсумковій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій держави Україна, підміни концепцій національної безпеки, змішання правди з брехнею, політизації нормальної економічної та торгової діяльності, зловживання державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. "Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", – підсумовується в документі.