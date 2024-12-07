Латвія та Литва проголосували проти 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії, – Politico

Латвія та Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Вони вважають, що пакет треба доопрацювати.

Латвія і Литва не підтримали новий пакет на зустрічі постійних представників у Брюсселі 6 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та Reuters.

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Чому Латвія і Литва не підтримали новий пакет санкцій

Під час обговорення послів розглядалися нові санкції, спрямовані на компанії та нафтові танкери, які допомагають Росії обходити попередні обмеження.

Латвія та Литва виступили проти нового пакету через положення, яке дозволяє західним компаніям продовжувати роботу в Росії, попри чинні санкції.

Це положення, запроваджене ще в грудні 2022 року, було задумане для підтримки компаній, що намагаються вивести капітал із Росії, але не можуть цього зробити з різних причин. На практиці це стало лазівкою, яку, на думку критиків, використовують для легалізації присутності західного бізнесу на російському ринку.

Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті,

– прокоментував ситуацію дипломат ЄС на умовах анонімності.

Наступне обговорення пакета планується під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Що передбачає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Пропозиції Єврокомісії передбачають додавання до санкційного списку 29 компаній і 54 фізичних осіб, зокрема вперше компанії з Китаю через їхню підтримку військового виробництва в Росії.

Також пропонується включити до чорного списку 48 танкерів, які допомагають Росії обходити цінові обмеження на нафту.

У рамках пакета також відбуваються дискусії щодо продовження винятку ЄС, який дозволяв чехам продовжувати імпорт дизельного пального та інших продуктів, отриманих з російської нафти і вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Хоча Чехія і не прагне продовження цього пункту, Словаччина хотіла б зберегти домовленість, термін дії якої закінчився в четвер, 5 грудня.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft експортує багато дизельного пального до Чехії та належить угорській компанії MOL. Ймовірно, що продовження дозволу на шість місяців буде ухвалено.