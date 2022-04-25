Санкції забрали у Росії майбутнє, ми ж отримуємо допомогу від десятків країн, – Зеленський

За два місяці війни проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Натомість Україна отримує допомогу від десятків країн світу.

Про колосальну підтримку іноземних партнерів та про те, як Росія власними руками знищила своє майбутнє, розповів Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні за 25 квітня, повідомляє 24 канал.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України світом була створена глобальна антивоєнна коаліція. У ній ворога зупиняють різноманітними економічними санкціями, які несумісні з щасливим майбутнім держави. Натомість Україна, країна свободи, борців за незалежність та правду, отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо.

Володимир Зеленський зауважив, що наша держава максимально прискорила рух в Європейський Союз.

Вже пройшли історичний момент, важливий етап – з отриманням і заповненням спеціального опитувальника, який надавали кожній державі перед тим, як вони набували статус кандидата у члени ЄС,

– нагадав Зеленський.

За словами президента, вже зараз, коли війна ще продовжується, уряд створює необхідну базу для відновлення України. До неї входять міжнародні домовленості різного рівня, створення спеціальних фондів для відбудови України та інше.

"Вже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, але і своїй власній території, своїй власній державі", – підкреслив Володимир Зеленський.

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