Санкції Росії проти України: Медведєв розкрив подробиці

Нові санкції, які Росія запроваджує проти України, стосуватимуться тих українських громадян, які на переконання Кремля, завдають шкоду РФ. Крім того, ці обмеження торкнуться поставки українських товарів та вивезення капіталу з України до Росії.

Напередодні 24 канал повідомляв, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Як пояснили у Кремлі, документ, зокрема, передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходи.

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Згодом речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що ці обмеження стосуватимуться не всіх, а лише деяких "невдалих" представників українського народу.

Натомість російський прем’єр Дмитро Медведєв заявив, що ці санкції торкнуться сотень українських громадян і компаній.

"Там буде багато досить відомих людей. Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди нашій країні. Там будуть і представники бізнесу, і інші люди, це залежить від розсуду російської сторони, тобто, від тих пропозицій, які сформулює уряд. Звісно, в список також включено українські компанії, тобто, юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, щодо яких буде запроваджено ці санкції", – передає слова політика ТАСС.

Крім того, за його словами, Росія введе додаткові обмеження на поставки українських товарів та вивезення капіталу з України до Росії, пише "Інтерфакс".

Маємо намір заборонити певні категорії товарів, які було вироблено в Україні для того, щоб постачати їх у РФ. Хоча українські колеги на цьому особливо не наголошують, але взагалі-то товарообіг України з Росією є вельми значним. Мовиться про мільярди рублів, і для України цей товарообіг є одним з найбільш насичених. Іншими словами Росія, попри всі труднощі останнього часу, на всілякі заборони та обмеження, які вони вже ввели щодо нашої країни, цей товарообіг зберігає. Також хочемо заблокувати українські активи, які перебувають на території Російської Федерації, тобто це буде заборона здійснювати з ними будь-які дії. Плануємо ще заборонити перерахунок грошових коштів, які перебувають у джерелах, розташованих на території РФ, тобто мовиться про заборону вивозу капіталу,

– зазначив голова російського уряду.

Водночас російський прем'єр сповістив, що "обсяг російського ринку для поставок українських товарів, для українського капіталу залишається досить значним. Також, додає він, РФ залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером України.

"Пропозиції щодо указу буде підготовлено у найкоротший час. Сьогодні вже підготовлено кілька версій постанов уряду про введення санкцій щодо України. Я вже маю версію кількох постанов уряду. Ці постанови, звичайно, відбивають сенс указу. Вони полягають в тому, що санкції вводяться щодо осіб, які завдають шкоди інтересам Російської Федерації. Але відповідні заходи Росії не будуть стосуватися більшості українців, оскільки це абсолютно неприйнятно, – констатував Медведєв.

Нагадаємо, на початку травня Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про введення синхронізованих зі США санкцій проти Росії.