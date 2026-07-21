Пакет санкцій проти Росії ухвалять: Подоляк назвав головну перешкоду в ЄС

Євросоюз затягує погодження нового пакета санкцій проти Росії через позицію окремих країн. Водночас політична готовність посилювати тиск на Кремль у блоці зберігається, а головні суперечки стосуються економічних інтересів.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому голосування відкладається та за яких умов пакет зрештою ухвалять. Він також розповів, як деякі держави намагаються отримати вигоду від своєї підтримки санкцій.

Санкційний пакет все одно ухвалять

У Євросоюзі є політичний і безпековий консенсус щодо загроз, які Росія створює для Європи. Навіть сили, які раніше займали відносно проросійські позиції, дедалі обережніше ставляться до Москви та розуміють необхідність подальшого тиску.

Перший пакет санкцій буде прийнятий у будь-якому випадку, тому що є відповідний пан'європейський консенсус щодо ризиків, які Росія створює для Європи,

– наголосив Подоляк.

Водночас економічного консенсусу між країнами ЄС немає і не буде, адже кожна держава захищає власні національні та фінансові інтереси. Частина країн використовує необхідність одностайного голосування, щоб домогтися додаткових поступок, коштів або пом'якшення окремих обмежень.

Голосування за будь-який пакет приводить до того, що та чи інша країна хоче на цьому заробити. Вона зрештою щось отримує, а пакет усе одно приймається,

– пояснив радник Офісу Президента.

За такою схемою Греція також може домовитися з Брюсселем про вигідні для себе умови, після чого підтримає санкції. Тому питання полягає не в тому, чи ухвалять пакет, а в тому, скільки часу займуть переговори між країнами ЄС.

Росія перебільшує залежність Європи

Москва використовуватиме суперечки довкола санкцій, щоб переконувати, нібито Європа не здатна відмовитися від російських енергоресурсів. Однак нинішні обсяги газу з Росії не є критичними для ЄС, а альтернативних постачальників достатньо.

Росія буде цим користуватися, щоб показати, що без неї Європа не може існувати. Але це не так. Це маячня,

– наголосив Подоляк.

Певні труднощі можуть виникати через нестабільність на Близькому Сході, звідки Європа також отримує скраплений газ. Проте ці ризики не змінюють загальної ситуації, адже російські поставки можна замістити.

Замінити російський скраплений газ можна швидко. Є багато альтернативних джерел і можливостей це зробити,

– пояснив радник Офісу Президента.

Тому Москва не зможе зірвати санкційний процес енергетичним шантажем. Головною перешкодою залишається повільність домовленостей усередині самого Євросоюзу.

Росія використовує повільність Європи

Чим далі країни перебувають від епіцентру війни, тим менш гостро вони сприймають російські удари по Україні. Поки в Євросоюзі тривають дискусії та торги довкола санкцій, Росія щодня атакує Суми, Чернігів, Харків, Одесу, Запоріжжя та інші українські міста.

Сьогодні немає більше жодних цілей цієї війни. Є одна ціль – руйнування українських міст,

– наголосив Подоляк.

Частина політиків і міжнародних організацій продовжує поводитися так, ніби війна відбувається далеко й не потребує негайної реакції. Це дозволяє окремим країнам блокувати рішення, вимагати додаткових коштів або послаблення обмежень, намагаючись отримати вигоду від своєї позиції.

Ми домовимося і про пакети санкцій. Буде 21-й, потім 22-й. Просто це, на жаль, відбувається повільно і після гострих дискусій,

– сказав радник Офісу Президента.

Санкційний тиск на Росію продовжуватиметься, однак затримки дають Кремлю більше часу для фінансування війни та нових ударів по Україні.

Подоляк пояснив затримку санкцій ЄС проти Росії: дивіться відео