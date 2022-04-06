Сантехнік, слюсар, підприємець: вдалося встановити особи закатованих у підвалі в Бучі

Російські нелюди жорстоко вбивали невинних українців на територіях, які окупували. Після звільнення міст від рашистів світу довелось побачити жахливі наслідки "русского міра" та всіх звірств.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що йому вдалося встановити особи 5 загиблих чоловіків у Бучі, яких виявили закатованими у підвалі одного з корпусів дитячого табору "Пролісок".

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Геращенко повідомив, що тіла 5 чоловіків виявили із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих роздробили череп ударами прикладом зброї. Інші, за його даними, були застрелені в потилицю або груди.

Дані про закатованих чоловіків:

Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець Гостомеля, не працював. Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець. Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар. Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей. Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомеля, сантехнік.



На фото зліва – направо: Шульмейстер Дмитро, Бойченко Володимир, Прудько Віктор, Прудько Валерій / фото з телеграму Геращенка

Радник глави МВС запевнив, розповість окремо про кожного загиблого для суду в Гаазі.

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