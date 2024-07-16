Хабар великого ґатунку: прокурорів Офісу генпрокурора викрили на одержанні неправомірної вигоди

САП та НАБУ викрили прокурорів відділу Офісу Генпрокурора на одержанні неправомірної вигоди. Йдеться про 170 тисяч американських доларів.

Відомо, що уже затримано одного з прокурорів ОГПУ. Йому вже повідомили про підозру.

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Викрито прокурорів відділу Офісу Генпрокурора на одержанні неправомірної вигоди

В понеділок, 15 липня 2024 року, за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тисяч доларів США неправомірної вигоди викрили прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

Відомо, що вказані кошти прокурори одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Зазначається, що наразі одного з прокурорів затримано в рамках статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 КК України.

Додамо, що також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.