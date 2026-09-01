Галущенко може повернутися до СІЗО: САП вимагає арешту 150 мільйонів внесеної за нього застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду, щоб арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Германа Галущенка. Не виключено, що ці гроші були отримані злочинним шляхом.

Про це сказав керівник САП Олександр Клименко під час інтерв'ю каналу "Є питання".

За яких умов Галущенка можуть повернути до СІЗО?

За версією слідства, 150 мільйонів гривень, які внесли за Германа Галущенка, отримали незаконним шляхом, після чого легалізували.

Так, САП вимагає арештувати ці кошти й передати їх у володіння АРМА.

Якщо суд задовольнить це клопотання, то ці кошти мають бути переказані на рахунок АРМА і вважатиметься, що цей ексміністр енергетики не вніс заставу,

– зазначив Клименко.

Так, ексміністра енергетики та юстиції можуть знову взяти під варту. Слід нагадати, що він проходить фігурантом у межах масштабної антикорупційної операції "Мідас" щодо зловживань в енергетичному секторі.

За версією слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а колишній міністр міг бути причетний до легалізації незаконно отриманих коштів. У лютому Галущенка затримали під час спроби виїхати з України.

Що відомо про нові розслідування НАБУ та САП?

Нові подробиці антикорупційних розслідувань оприлюднили 19 серпня. Того ж дня Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента після оголошення їй підозри НАБУ в межах операції "Форест Гамп".

За версією слідства, фігуранти намагалися встановити контроль над "Сенс Банком" для власних інтересів, зокрема, щоб внести заставу за одного з учасників справи "Мідас" коштами злочинного походження.

Правоохоронці не називали ім'я підозрюваного, однак обставини вказують на Германа Галущенка. Також НАБУ оприлюднило записи розмов, де жінка, яку ідентифікують як заступницю глави ОП, обговорює контроль над антикорупційними органами. Окремо слідство розслідує схеми рейдерського захоплення компаній із використанням підроблених документів, судових рішень і хакерів.