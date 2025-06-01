САП завела справу на колишню віце-прем'єрку Стефанішину, – ЗМІ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завела справу на колишню віце-прем'єрку України Ольгу Стефанішину. Досудове розслідування триває.

Про це в середу, 16 липня, повідомили у "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Про підозру наразі жодній особі не повідомлено.

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З чим пов'язана справа на Стефанішину?

У середу, 4 червня, "Українська правда" опублікувала розслідування про можливі зловживання посадовими особами Агентства з розшуку та менеджменту активів, які нібито пов'язані зі Стефанішиною.

Провадження САП розпочала нібито за фактами, викладеними в журналістському матеріалі.