16 липня, 17:55
САП завела справу на колишню віце-прем'єрку Стефанішину, – ЗМІ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завела справу на колишню віце-прем'єрку України Ольгу Стефанішину. Досудове розслідування триває.
Про це в середу, 16 липня, повідомили у "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Про підозру наразі жодній особі не повідомлено.
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З чим пов'язана справа на Стефанішину?
У середу, 4 червня, "Українська правда" опублікувала розслідування про можливі зловживання посадовими особами Агентства з розшуку та менеджменту активів, які нібито пов'язані зі Стефанішиною.
Провадження САП розпочала нібито за фактами, викладеними в журналістському матеріалі.