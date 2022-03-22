Сапери порахували, що 14% території України треба розмінувати
22 березня 2022 , 06:54Читать новость на русском
Джерело:Асоціація саперів України в фейсбуці
На 82,5 тисячах квадратних кілометрів території України є вибухонебезпечні предмети. В Асоціації саперів України заявили, що надалі це все треба розміновувати.
Рахували за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Такі результати отримали на 21 березня 2022 року.
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На Київщині вже знешкодили 65 мін
Як відомо, площа території України становить 603,7 тисячі квадратних кілометрів. З неї близько 14% доведеться розміновувати.
Водночас рятувальники повідомили, що за минулий тиждень тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.
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