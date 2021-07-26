Сардинію охопили масштабні лісові пожежі: сотні людей евакуювали – фото, відео

В Італії горять тисячі гектарів лісу. На острові Сардинія владі довелось евакуювати щонайменше 355 людей із їхніх домівок.

Боротись з пожежами допомагають французи та греки

Влада Італії звернулась за допомогою у ліквідації лісових пожеж на Сардинії. Франція та Греція відправляють туди свої пожежні літаки.

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"Протягом кількох годин велика територія в провінції Орістано стояла на колінах через руйнівний вогонь", – написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо.

За його словами, владі довелось евакуювати сотні людей. Вся територія, зокрема, помешкання людей, згоріла у неконтрольованій пожежі.

Моторошні наслідки пожеж

Місцева влада мобілізувала 7 500 пожежників, а також 20 літаків, зокрема 7 канадерів та 13 вертольотів.



В Італії горять ліси / Фото АР

Крістіан Солінас, президент регіону Сардинія, описав лісові пожежі як "безпрецедентну катастрофу".

Знищено 10 тисяч гектарів рослинності, спалено підприємства та будинки, знищено худобу,

– заявив він.

У регіоні оголосили надзвичайний стан. Уряд закликали надати "негайну фінансову підтримку для відновлення та допомоги постраждалим громадам".



Через пожежі евакуйовують сотні італійців / Фото АР