Саркастичні новини від Щура: Поплавський і його студентки. Альтернатива Фреймут
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – чим відрізняються Гарві Вайнштейн та Михайло Поплавський – Поплавський досі не сидить за сексуальні домагання, а Вайнштейн не має ТікТок. В інстаграмі з'явилась здорова альтернатива Ользі Фреймут зі своїми правилами справжньої леді.
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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 6 вересня 2020: