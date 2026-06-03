У Сарнах на Рівненщині прогриміли вибухи

У середу, 3 червня, ворог продовжує терор українських міст. Вибухи прогриміли в Рівнеській області.

Під ударом опинилися Сарни. Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибухи на Рівненщині?

Передусім варто зауважити, що повітряну тривогу для Сарненського району оголосили близько 7:06. Згодом "червоними" стали й інші райони Рівненщини.

При цьому Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в регіоні. Інформація про вибух у Сарнах надійшла близько 8:11. На момент публікації даних про ймовірні наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію згодом.

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Де ще було гучно останнім часом?

З самого ранку вибухи пролунали й у Миколаєві. Також повідомлялося, що окупанти атакували Запорізький район – там під ударом опинилася АЗС.

Били росіяни й по Сумах. За попередніми даними, дрон типу "Молнія" поцілив у житлову двоповерхівку. Цієї ночі противник також здійснив атаку ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено вантажівку та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 і 36 років дістали поранення, одного з них госпіталізовано.

Напередодні, 2 червня, російські війська атакували Дніпро. За даними місцевої влади, удар було спрямовано по цивільній інфраструктурі, зокрема, по житловому будинку.

Тієї ж ночі під масованою атакою опинилася столиця. Унаслідок обстрілу пошкоджено значну кількість цивільних об'єктів. На жаль, відомо й про загиблих та постраждалих.