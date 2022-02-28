Сартану обстріляла авіація російських окупантів, – Маріупольська міська рада

Окупанти з ракет обстріляли Сартану в Маріупольському районі. Бомби впали на житлові будинки.

Інформації про постраждалих поки що немає. Окупанти гатили з ракет зранку 28 лютого.

Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російські окупанти знову обстріляли Сартану. За словами мера, у селищі працювала авіація ворога. Зараз масштаби руйнувань оцінюють.

Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо,

– повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини