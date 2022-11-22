Саудівська Аравія несподівано зрівняла рахунок проти Аргентини: відео голу
Аргентина та Саудівська Аравія відкривають третій ігровий день чемпіонату світу-2022 власним протистоянням. Після поразки в першому таймі, на старті другого саудити несподівано відкрили рахунок.
Саудівська Аравія скористалася прикрою помилкою Ліонеля Мессі й відквитала пропущений гол у швидкій контраатаці.
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Саудівська Аравія зрівняла рахунок
Ліонель Мессі пішов у протистояння одразу двом опонентам у центрі поля, але не зміг впоратися з їхньою чисельною перевагою й після помилки втратив м'яч.
Відібравши м'яч від лідера аргентинців Аль-Бурайкан розпочав впевнену й стрімку контратаку.
Вінгер збірної Саудівської Аравії Салех Аль-Шехрі, отримавши пас на лінії штрафного майданчика негайно відправив його у правий кут воріт суперника.
Саудівська Аравія зрівняла рахунок: дивіться відео
Саудівська Аравія на чемпіонатах світу
- 1994 рік – дебют збірної Саудівської Аравії на чемпіонатах світу. Команда дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Швеції й вилетіла.
- 1998 рік – 4 місце в групі з Францією, Данією та ПАР.
- 2002 рік – 4 місце в групі з Німеччиною, Ірландією та Камеруном.
- 2006 рік – 4 місце в групі з Іспанією, Україною та Тунісом.
- 2010 – 2014 роки – пропускали турнір.
- 2018 рік – 3 місце в групі з Уругваєм, Росією та Єгиптом.