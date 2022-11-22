Саудівська Аравія несподівано зрівняла рахунок проти Аргентини: відео голу

Аргентина та Саудівська Аравія відкривають третій ігровий день чемпіонату світу-2022 власним протистоянням. Після поразки в першому таймі, на старті другого саудити несподівано відкрили рахунок.

Саудівська Аравія скористалася прикрою помилкою Ліонеля Мессі й відквитала пропущений гол у швидкій контраатаці.

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Саудівська Аравія зрівняла рахунок

Ліонель Мессі пішов у протистояння одразу двом опонентам у центрі поля, але не зміг впоратися з їхньою чисельною перевагою й після помилки втратив м'яч.

Відібравши м'яч від лідера аргентинців Аль-Бурайкан розпочав впевнену й стрімку контратаку.

Вінгер збірної Саудівської Аравії Салех Аль-Шехрі, отримавши пас на лінії штрафного майданчика негайно відправив його у правий кут воріт суперника.

Саудівська Аравія зрівняла рахунок: дивіться відео

Саудівська Аравія на чемпіонатах світу