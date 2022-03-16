Саудівська Аравія розглядає оплату юанями замість доларів для продажу нафти Китаю, – ЗМІ

У ЗМІ повідомляють, що Саудівська Аравія веде активні переговори з Пекіном щодо продажу частини своєї нафти Китаю в юанях.

Згідно з інформацією від The Wall Street Journal, переговори з Китаєм про нафтові контракти щодо ціни в юанях відбувалися протягом 6 років. Проте цього 2022 року вони значно прискорилися.

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Відомо, Китай купує понад 25% нафти, яку експортує Саудівська Аравія.

"Якби ціна була вказана у юанях, ці продажі зміцнили б становище китайської валюти. Саудівська Аравія також розглядає можливість включення деномінованих у юанях ф'ючерсних контрактів", – повідомили у The Wall Street Journal.

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