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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці

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Надія Савченко
Надія Савченко / УНІАН

Савченко на комітеті фактично пообіцяла повторити 83-денне голодування в українській в'язниці, якщо її туди посадять.

Попри всю патетику, це реальний шантаж і неготовність відповідати за власну позицію.

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Адже вона неодноразово проговорює про загальнонародне бажання вчинити військовий переворот. Але щодо себе та своїх дій по організації цього перевороту, то тут вона називає їх "створенням сюрреалізму", тобто жартом.

Савченко втягує країну в паралельну реальність, де за публічним зізнанням в підготовці злочину не слідує покарання, тому що "аби не було гірше". Таким чином здійснюється прецендент, що такі дії можливі і безкарні.

Це якби вбивцю не саджали тільки тому, що "він не хотів вбивати".

Савченко неодноразово говорила, що хотіла стати прикладом. Це її зоряний час. Можливо більш зоряний, ніж перфоменси в російській в'язниці. Тому що вона намагається провести паралель між путінським судилищем і українським судом. І тут нам треба пам'ятати, що Україна не Росія. І обирати правосуддя, а не "політичну доцільність".

Автор: Лариса Волошина

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Розслідування Новини політики Публікації Скандал Надія Савченко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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