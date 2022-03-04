Низка сайтів ЗМІ перестали відкриватися в Росії, а фейсбук працює з перебоями

Через те, що Росія кровожерливо напала на нашу державу, її зробили ізгоєм у всьому світі. Тепер ще й фейсбук працює зі збоями, а сайти західних ЗМІ не відкриваються.

ВІдтак, росіяни опинились відрізаними від низки сайтів. Тепер у них немає змоги ними користуватись, бо все заблоковано.

До теми Сайт видання "Meduza" заблокували у Росії, – ЗМІ

Сайти заблокували завдяки ТЗПЗ

Завдяки технічним засобам протидії загрозам у росіян тепер немає доступу до сайту ВВС. Його доступність 17%. Також у Росії заблоковані сайти видань "Радіо Свобода" та Deutsche Welle.

Окрім цього, в країні-окупантці ще й не працює соцмережа фейсбук і сайт їхнього видання "Медуза".



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